Сотрудница ПФР в Воронежской области назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Начальница одного из районных управлений Пенсионного фонда в Воронежской области, которая чуть больше чем за два года начислила своему отцу 3,5 миллиона рублей неположенной пенсии, была уволена. Это произошло сразу после того, как общественности стало известно о махинациях, сообщил представитель отделения ПФР по региону, передает РИА Новости.
55-летняя Елена Романова с июля 2015 года по август 2017 года, используя программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий, вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счет своего отца.
Из федерального бюджета из-за этого были похищены более 3,5 миллиона рублей. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
"Когда вскрылось, сотрудница сразу была уволена. Она в тот момент, когда это все вскрылось, все деньги вернула и ее, соответственно, уволили. Дальше это уже работа прокуратуры. Для нас это уже забытая история", – сообщил агентству представитель отделения ПФР.
В ходе следствия обвиняемая признала вину и возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Воронежа.
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