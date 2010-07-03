Сотрудница ПФР в Воронежской области назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

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Начальница одного из районных управлений Пенсионного фонда в Воронежской области, которая чуть больше чем за два года начислила своему отцу 3,5 миллиона рублей неположенной пенсии, была уволена. Это произошло сразу после того, как общественности стало известно о махинациях, сообщил представитель отделения ПФР по региону, передает РИА Новости.

55-летняя Елена Романова с июля 2015 года по август 2017 года, используя программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий, вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счет своего отца.

Из федерального бюджета из-за этого были похищены более 3,5 миллиона рублей. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

"Когда вскрылось, сотрудница сразу была уволена. Она в тот момент, когда это все вскрылось, все деньги вернула и ее, соответственно, уволили. Дальше это уже работа прокуратуры. Для нас это уже забытая история", – сообщил агентству представитель отделения ПФР.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Воронежа.