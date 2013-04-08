Иск о банкротстве крупного ритейлера будет рассмотрен 29 апреля

Обоснованность заявления самарского ООО "Теща" о банкротстве крупного ритейлера ООО "Ашан" будет рассматривать Арбитражный суд Московской области 29 апреля.

Согласно карточке дела, задолженность "Ашана" перед заявителем составляет 216,9 тысяч рублей, в документах указан адрес магазина "Ашан-Мытищи".

Суд обязал межрегиональную общественную организацию "Ассоциация антикризисных управляющих" представить документы на кандидатуру арбитражного управляющего Сергея Рудого, уточняет РИА Новости.

Ранее заявление было оставлено судом без движения до 25 марта, поскольку в заявлении о банкротстве отсутствовала подпись.

Торговая группа Auchan создана в 1961 году Жераром Мюлье. Она состоит из более 1300 магазинов в 12 странах мира. Годовой оборот компании составил в 2010 году 42,5 млрд евро.

Компания работает на российском рынке с 2002 года. Магазины "Ашан" расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Адыгее, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Омске, Челябинске, Волгограде и других городах.