Суд продлил арест бывшему замглавы ФСИН Коршунову

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Басманный суд столицы продлил арест бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова до 13 февраля 2018 года.

Ему предъявили обвинение в растрате 160 миллионов рублей. По этому делу также арестованы руководитель одного из отделов тылового обеспечения службы Алексей Данилов, заместитель главного финансиста ФСИН Светлана Алексеева и предприниматель Марина Дюкова.

26 октября Коршунова освободили от должности. Как рассказал его адвокат, экс-заместитель руководителя написал рапорт об отставке по собственному желанию еще летом, а затем ушел в отпуск.

13 сентября Коршунова задержали. По данным следователей, он в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания – по завышенным ценам. Во время обыска в его доме правоохранители изъяли четыре миллиона рублей и коллекцию элитных часов.