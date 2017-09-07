Захватившего "Ситибанк" Арама Петросяна приговорили к 12 годам

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Московский окружной военный суд приговорил предпринимателя Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице, к 12 годам колонии строгого режима, сообщает телеканал "Москва 24".

Предпринимателя признали виновным по статьям "захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия" и "террористический акт".

По данным следствия, 24 августа 2016 года Арам Петросян захватил отделение банка и угрожал его взорвать. Правда, на шее у него висела соль, которую он пытался выдать за взрывчатку.

Во время первого судебного заседания в Московском окружном военном суде (МОВС) мужчина частично признал свою вину и заявил, что раскаивается.