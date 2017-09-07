07 сентября 2017, 10:37Происшествия
Захватившего "Ситибанк" Арама Петросяна приговорили к 12 годам
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Московский окружной военный суд приговорил предпринимателя Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице, к 12 годам колонии строгого режима, сообщает телеканал "Москва 24".
Предпринимателя признали виновным по статьям "захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия" и "террористический акт".
По данным следствия, 24 августа 2016 года Арам Петросян захватил отделение банка и угрожал его взорвать. Правда, на шее у него висела соль, которую он пытался выдать за взрывчатку.
Во время первого судебного заседания в Московском окружном военном суде (МОВС) мужчина частично признал свою вину и заявил, что раскаивается.