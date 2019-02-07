Угрожавший взорвать храм Илии Пророка в Хамовниках арестован

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Сергей Самойлов, угрожавший взрывом в храме Илии Пророка в Хамовниках, взят под стражу на срок до 5 апреля. Арест санкционировал Таганский суд, сообщает Агентство "Москва".

Мужчине вменяют статью "Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры".

Самойлов зашел в храм Илии Пророка во 2-м Обыденском переулке, дом №6/3, строение 1 и стал кричать, что взорвет бомбу.

Позже в полиции уточнили, что в храме между сотрудником охраны и мужчиной произошел конфликт, угрозы взрыва нет.