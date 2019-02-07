Горячо: россияне отсудили 3,5 млн рублей за микроволновку

Супружеская пара из города Волжского отсудила у крупной сетевой компании по продаже бытовой техники свыше 3,5 миллиона рублей за неисправную микроволновку. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.
Истцы в 2016 году приобрели трехкомнатную квартиру в центре Волжского, сделали там ремонт и приобрели в одном из магазинов бытовую технику. В июле 2017 года в их квартире произошел пожар, уничтоживший общее имущество.
Специалисты экстренных служб установили, что причиной возгорания стала неисправность в работе микроволновки. Пострадавшие обратились в компанию с требованием возместить убытки, однако им отказали. В результате они были вынуждены обратиться в суд.
Ответчики не согласись с предъявленными им обвинениями. Они утверждали, что пожар произошел из-за утечки природного газа, а не из-за неисправности бытовой техники. Суд назначил комплексную пожарно-техническую и товароведческую экспертизу, которая подтвердила законность требований истцов.
В результате им присудили свыше 3,5 миллиона рублей. В эту сумму входят стоимость ремонта квартиры истцов и квартир соседей, оплата экспертиз, арендная плата за вынужденное проживание в другой квартире, компенсация морального вреда, а также штраф за отказ ответчика добровольно выполнить требования супругов.
В сообщении отмечается, что истцы требовали значительно увеличить сумму неустойки, компенсацию морального вреда и штраф, однако их апелляцию не удовлетворили.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.