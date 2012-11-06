Конституционный Суд проверит законность увольнения беременных

Конституционный Суд России рассмотрит законность увольнения беременных с государственной службы, сообщает пресс-служба КС.

Поводом для проверки конституционности закона стала жалоба уволенной с поста начальника отдела кадров и госнаград Ингушетии Лилии Пугиевой. Ее отстранили от работы из-за прогула, однако Пугиева утверждает, что ухаживала за сыном-инвалидом. Кассационные и надзорные инстанции отклоняли жалобы потерпевшей, потому что в Трудовом кодексе России нет гарантий рабочего места для беременных.

По мнению уволенной, пробел в законодательстве противоречит принципу равенства всех перед судом и увольнение лишает беременных женщин права на защиту семьи, материнства и детства.

Ранее Госдума запретила увольнять с работы отцов многодетных семей, где они являются единственными кормильцами. В семье должны быть не менее троих детей, причем хотя бы один ребенок не должен быть старше трех лет.