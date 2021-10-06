Арестована индивидуальный предприниматель по делу о крушении вертолета в Подмосковье

16:05
Фото: СК РФ
Дорогомиловский районный суд арестовал индивидуального предпринимателя, организовавшую полет на вертолете, который разбился в подмосковном Лыткарино, сообщает ТАСС.
По версии СК, индивидуальный предприниматель организовала 3 октября экскурсионный полет для двух пассажиров с аэродрома Мячково, в ходе которого вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в лесополосе. На борту находились три человека. Все они погибли.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта". Вину обвиняемая не признала. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
В правоохранительных органах назвали предварительную причину произошедшего. По их мнению, вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота или технической неисправности.
Следственный комитет взял на контроль расследование авиакатастрофы в Лыткарине
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