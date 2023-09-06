Суд в Москве одобрил установление адмнадзора за экс-полковником ГРУ Квачковым

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Столичный Дорогомиловский суд одобрил установление административного надзора за полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимиром Квачковым. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд удовлетворил исковое заявление отдела МВД РФ по району Дорогомилово города Москвы об установлении административного надзора в отношении Владимира Квачкова", – сказали представители пресс-службы суда.

В суде добавили, что с момента вступления решения в силу Квачков должен посещать раз в месяц отделение МВД РФ и отмечаться там, а также не посещать массовые мероприятия до 2029 года.

В 2005 году Квачков был задержан по подозрению в организации покушения на Анатолия Чубайса, в рамках этого же дела экс-полковник ГРУ провел в заключении 3 года, позже его оправдали.

В 2010 году Квачкова снова задержали по обвинению в подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, но затем срок смягчили до 8 лет. А в 2016 году Квачков стал фигурантом дела об экстремизме.

Однако в феврале 2019 году Квачков был освобожден из-под стражи. Соответствующее решение принял Зубово-Полянский районный суд Мордовии в связи с частичной декриминализацией статьи "Возбуждение ненависти и вражды".

Ранее Тверской суд Москвы признал Квачкова виновным по статье о дискредитации российской армии, ему предписали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Отмечалось, что протокол о дискредитации ВС РФ был составлен в отношении экс-полковника еще в середине июля этого года.

