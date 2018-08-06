Мосгорсуд не отпустил из-под домашнего ареста Кирилла Серебренникова

6 августа, 13:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгорсуд не отпустил из-под домашнего ареста худрука "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, апелляционную жалобу отклонили и оставили без изменения постановление Басманного суда Москвы о продлении режиссеру ареста до 22 августа.
Такое же решение суд принял в отношении другой фигурантки дела – директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. Ей арест продлили до 19 сентября.
Фигурантами уголовного дела, помимо Серебренникова и Апфельбаум, являются и бывший главбух "Гоголь-центра" Нина Масляева, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова. Всем им уже предъявили обвинение в окончательной редакции.
По данным следователей, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей. Для этого проекта обвиняемый создал "Седьмую студию". Следствие полагает, что Малобродский, Воронова и Масляева завышали данные о количестве и стоимости мероприятий.
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