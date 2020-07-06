Москвича приговорили к 2 годам условно за нападение на врача скорой помощи

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Мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи, получил условный срок в два года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления СК РФ Юлию Иванову.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет условно", – рассказала Иванова.

5 марта бригада скорой помощи прибыла по вызову дочери обвиняемого. Они были в защитных костюмах и масках. Это стало причиной агрессии мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил фельдшера по голове не менее двух раз и вытолкал его на лестничную площадку.

В связи с инцидентом следователями была инициирована проверка. По ее результатам было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".