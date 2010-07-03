Обвиняемый в убийстве спецназовца Белянкина не признал вину

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Обвиняемый в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Путилкове Сергей Ходжаян не признал вину в суде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на следователя.

"Вину по предъявленному обвинению он не признал", – сказал следователь.

Ранее суд арестовал до 2 августа обвиняемого в хулиганстве Нарека Степаняна – бармена из заведения, которое находится рядом с местом убийства Белянкина.

Трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем драки возле одного из кафе в Путилкове. Молодой человек попытался помочь мужчине, который в потасовке получил ножевое ранение.

Белянкин выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил парня ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.

Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские уже провели обыски у подозреваемых, изъяли вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.

Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Похороны пройдут на Митинском кладбище 6 июня.