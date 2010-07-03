Суд приговорил экс-следователя и адвоката к колонии за вымогательство взятки

Савеловский суд приговорил к 8,5 годам колонии бывшего старшего следователя Бутырского межрайонного следственного отдела СУ СК по Москве Марию Андросову и адвоката Юрия Подхватиловского к 7,5 годам колонии. Они приговорены за вымогательство взятки в 10 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.
Андросова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки". Подхватиловский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве".
По версии следствия, следователь вынесла постановление о привлечении жителя Москвы в качестве обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации единого госреестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
Также следствие заключило, что в дальнейшем она потребовала от обвиняемого передать ей 10 миллионов рублей взятки за помощь в избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. После взятки она способствовала прекращению в отношении мужчины уголовного преследования.
Впоследствии Андросова, опасаясь за привлечения к уголовной ответственности и желая скрыть преступный характер своих действий, следователь привлекла к совершению преступления своего знакомого адвоката и потребовала, чтобы обвиняемый заключил с ним фиктивное соглашение об оказании юридической помощи с выплатой вознаграждения в размере, равном сумме взятки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.