Суд приговорил экс-следователя и адвоката к колонии за вымогательство взятки

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Савеловский суд приговорил к 8,5 годам колонии бывшего старшего следователя Бутырского межрайонного следственного отдела СУ СК по Москве Марию Андросову и адвоката Юрия Подхватиловского к 7,5 годам колонии. Они приговорены за вымогательство взятки в 10 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.

Андросова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки". Подхватиловский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, следователь вынесла постановление о привлечении жителя Москвы в качестве обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации единого госреестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Также следствие заключило, что в дальнейшем она потребовала от обвиняемого передать ей 10 миллионов рублей взятки за помощь в избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. После взятки она способствовала прекращению в отношении мужчины уголовного преследования.

Впоследствии Андросова, опасаясь за привлечения к уголовной ответственности и желая скрыть преступный характер своих действий, следователь привлекла к совершению преступления своего знакомого адвоката и потребовала, чтобы обвиняемый заключил с ним фиктивное соглашение об оказании юридической помощи с выплатой вознаграждения в размере, равном сумме взятки.