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Общество

16:00

Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный

суды общество

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Арбитражный суд Амурской области на 90 суток приостановил работы производственно-строительного объединения "Казань" по строительству стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный, сообщает ТАСС.

Уточняется, что суд решил привлечь ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей "Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию".

Иск поступил в суд от 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ.

Строительство второй очереди космодрома Восточный стартовало в 2019 году. Планируется построить стартовый стол под ракету "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы проводит ПСО "Казань".

Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первые пилотируемые полеты в рамках реализации российской лунной программы будут осуществляться на ракетах-носителях семейства "Ангара", а не на сверхтяжелой ракете "Енисей".

По его мнению, ракета сверхтяжелого класса "Енисей" должна создаваться с использованием современных технологий, а ее разработка на основе существующих решений была бы преждевременной, несмотря на их сохраняющуюся конкурентоспособность.

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