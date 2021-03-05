Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Арбитражный суд Амурской области на 90 суток приостановил работы производственно-строительного объединения "Казань" по строительству стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный, сообщает ТАСС.
Уточняется, что суд решил привлечь ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей "Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию".
Иск поступил в суд от 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ.
Строительство второй очереди космодрома Восточный стартовало в 2019 году. Планируется построить стартовый стол под ракету "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы проводит ПСО "Казань".
Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первые пилотируемые полеты в рамках реализации российской лунной программы будут осуществляться на ракетах-носителях семейства "Ангара", а не на сверхтяжелой ракете "Енисей".
По его мнению, ракета сверхтяжелого класса "Енисей" должна создаваться с использованием современных технологий, а ее разработка на основе существующих решений была бы преждевременной, несмотря на их сохраняющуюся конкурентоспособность.
Макет спутника на запущенной во второй раз "Ангаре" вывели на расчетную орбиту
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: