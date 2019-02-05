Жозе Моуринью приговорили к году тюрьмы за налоговые преступления

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью получил год тюрьмы за сокрытие доходов в Испании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы суда.
Футбольного наставника признали виновным в налоговых преступлениях. В 2011–2012 годах Моуринью, который тогда возглавлял мадридский "Реал", скрывал доходы от имиджевых прав.
В нарушении законодательства страны тренер признался еще осенью. На последнем заседании он согласился с наказанием в виде года тюрьмы и выплаты штрафа в размере двух миллионов евро.
При этом Жозе не придется сидеть за решеткой. В Испании не сажают в тюрьму, если срок за ненасильственное преступление не превышает двух лет. Кроме того, законы страны не предусматривают реального срока за впервые совершенное экономическое преступление.
Ранее нападающий португальской сборной Криштиану Роналду получил 23 месяца заключения условно и штраф, превышающий 19 миллионов евро. Он также не отправится в места лишения свободы.
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