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Происшествия

4 декабря, 19:14

Мосгорсуд разрешил пресс-секретарю Роскомнадзора двухчасовые прогулки

суды происшествия

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Мосгорсуд признал законным продление до 7 февраля домашнего ареста пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, но разрешил ему двухчасовые прогулки – с 10.00 до 12.00.

Кроме того, суд оставил под домашним арестом других фигурантов дела – главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова и начальника правового управления Бориса Едидина. Им также разрешено гулять по два часа в день, сообщает РИА Новости.

В отношении Ампелонского, Весельчакова и Едидина возбуждено уголовное дело по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Незаконная зарплатная схема действовала с 2012 по февраль 2017 года. Всего за это время было похищено свыше 20 миллионов рублей.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет России. Фигурантам дела грозит до 10 лет заключения.

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