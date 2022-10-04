Бывшие сотрудники метро Москвы получили условные сроки по делу об аварии на синей ветке

12:25
Фото: ТАСС/ГУ МЧС России по г. Москве
Пресненский суд Москвы приговорил к условным срокам бывших сотрудников Московского метрополитена Николая Мельникова и Виталия Соколова, а также экс-замдиректора ООО "Спецтехреконструкция" Анатолия Круглова по делу об аварии на Арбатско-Покровской линии метро в 2014 году, в которой погибли 24 человека.
"Суд признал виновными всех троих подсудимых по делу о коммерческом подкупе и назначил Круглову А. И. два года условно с испытательным сроком два года, Мельникову Н. М. – три года условно с испытательным сроком два года, Соколову В. Г. – два года условно с испытательным сроком два года", – отметили ТАСС в суде.
Авария на Арбатско-Покровской линии произошла 15 июля 2014 года. Между станциями "Славянский бульвар" и "Парк Победы" сошли с рельсов несколько вагонов и врезались в стену тоннеля. Погибли 24 человека, более 400 пострадали.
По факту аварии было возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
По версии следствия, двое работников метрополитена, Башкатов и Гордов, проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда. Оба обвиняемых попросили суд оправдать их, они настаивают на своей невиновности.
9 ноября Дорогомиловский райсуд вынес приговор фигурантам уголовного дела об аварии на Арбатско-Покровской линии метро.
Дорожный мастер службы пути метрополитена Валерий Башкатов получил пять с половиной лет колонии, его помощник Юрий Гордов – шесть лет, замначальника дистанции капремонта службы пути Алексей Трофимов и директор по производству компании-субподрядчика "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов – по пять с половиной лет.
Добавим, что в деле есть и другие фигуранты: начальник службы пути метрополитена Юрий Сильянов, его заместитель Валерий Малышев, начальник 3-й дистанции пути службы пути метро Николай Мельников, его заместитель Анатолий Казанцев, а также осуществлявшие обход монтеры Юрий Шеянов и Наталья Веденеску.
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