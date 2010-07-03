Еще одно уголовное дело возбудили в ходе расследования по полковнику Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении фигуранта расследования дела полковника МВД России Дмитрия Захарченко, сообщает РИА Новости.

Речь идет о фигуранте Иване Кожевникове. Его обвиняют в фальсификации доказательств.

Суд установил, что по просьбе сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина – соучастника Захарченко, а также подконтрольных лиц на имя Кожевникова зарегистрировали объекты недвижимости, в связи с чем его привлекли в качестве соответчика. Однако он решил ввести суд в заблуждение относительно обоснованности позиции прокуратуры.

В качестве подтверждения возможности приобретения спорного имущества Кожевников приобщил к материалам гражданского дела документы, содержащие ложные сведения о наличии у него крупных денежных средств. Исследовав эти материалы, суд признал представленные Кожевниковым доказательства как недостоверные.

Полковнику Захарченко вменяют две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же – 3,5 миллиона рублей в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Помимо этого, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.

В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства. Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.

Пресненский суд Москвы огласит приговор Захарченко 10 июня. Обвинитель попросила признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере около 495 миллионов рублей.

Также прокурор попросила лишить его специального звания полковника полиции и государственных наград.