Экс-замначальника филиала управления лесного хозяйства МО РФ арестован по делу о хищении

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Экс-замначальника филиала управления лесного хозяйства Минобороны России Александр Случак арестован по делу о хищении, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного военного СУ СК РФ.

Случак и глава Транслесстроя Озман Авдалян обвиняются в особо крупном мошенничестве на госконтракте по рубке лесов МО РФ. По версии следователей, в 2022 году Случак и Авдолян при исполнении данного госконтракта занизили стоимость и похитили не менее 20 миллионов рублей.

Авдоляну судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Случаку – в виде домашнего ареста. Также на их имущество общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест.

Ранее следователи также завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского и замкомандира воинской части Владимира Ракова. По версии следствия, в июле 2023 года между Минобороны РФ и организацией был заключен госконтракт на организацию питания военных во Владивостоке.

В результате подозреваемые похитили продукты питания на сумму свыше 20 миллионов рублей через завышение количества питающихся в столовых военнослужащих. Похищенное в дальнейшем реализовывалось через торговые точки Владивостока.