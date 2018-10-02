Родственники сестер Хачатурян обжаловали их освобождение из СИЗО

02 октября 2018, 11:44
Фото: соцсети, Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Родственники Михаила Хачатуряна, убитого своими тремя дочерьми, обжаловали освобождение сестер из СИЗО, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Дату рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначили, передает ТАСС.
27 сентября суд изменил сестрам Хачатурян меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года, и обвиняемых освободили в зале суда.
Девушкам запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до семи часов утра, использовать все виды средств связи, за исключением использования телефонной связи для вызова экстренных служб, общаться без разрешения следователя с любыми лицами, кроме адвоката и следователя.
В связи с тем, что сестрам запрещено общаться друг с другом, они будут жить раздельно. Они будут проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах. Также девочкам запрещено использовать интернет, общаться между собой и давать комментарии в СМИ.
Во время судебного заседания сестра убитого Наира Хачатурян и ее супруг Геннадий Мусаелян были категорически против изменения меры пресечения сестрам.
Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему около 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки объяснили, что их спровоцировал сам отец.
Сестра и мать Хачатурян говорят, что убийство могло стать причиной мести. Михаил воспитывал детей в строгости. Хотел, чтобы девочки вырасти послушными, а дочери явно не разделяли его взгляды.
Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. 17-летняя Мария пройдет дополнительное медицинское обследование.
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