Руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" предъявлено окончательное обвинение

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Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина обвинили в халатности, повлекшей смерть людей. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель прокуратуры на заседании Заводского районного суда города Кемерово заявил, что Андрей Бурсин не организовал разведку пожара. Из-за неисполнения служебных обязанностей не было дано указания о спасении людей, которые находились внутри помещения.

"Вследствие халатных действий Бурсина наступила смерть 60 лиц", – подытожил прокурор.

Отметим, что руководитель тушения пожара свою вину не признал.

Ранее стало известно о начале допроса потерпевших по делу о пожаре в "Зимней вишне".

25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре произошел пожар. Очаг возгорания появился на верхнем этаже, где находились детские аттракционы и залы кинотеатра. Огонь очень быстро охватил здание.

Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через пять минут. Всего в тушении были задействованы более 840 человек и около 200 единиц техники. Огонь удалось полностью ликвидировать лишь на следующий день. В результате происшествия погибли 60 человек, в том числе 37 детей.