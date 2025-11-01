Sabah: наследники дипломата царской России получили виллу в Турции

Фото: sabah.com.tr

Стамбульский суд передал права на особняк, расположенный в дорогом районе города, потомкам дипломата царской России Николая Исвечина, передает издание Sabah.

Здание и прилегающую территорию площадью около 10 гектаров российский дипломат купил у семьи из Франции еще до революции 1917 года. Здание одно время использовалось как одно из представительских зданий российской дипломатической миссии.

После Октябрьской революции статус здания оказался под вопросом – особняк передали Советской России по указу османского султана и по решению суда, но официально имущество не было напрямую зарегистрировано как принадлежащее Москве.

В 1950 году кадастровая оценка установила, что объект зарегистрирован на имя Исвечина. Позже выяснилось, что у дипломата остались потомки, проживающие во Франции. Судебные тяжбы начались еще в 2000-х годах и длились 17 лет.

Согласно генеалогическому древу, составленному Французским бюро генеалогических исследований, дипломат Исвечин родился в России в 1815 году и умер в Турции в 1903 году, а его жена скончалась еще в 1877 году. Часть его детей не оставила наследников, но у его приемного сына Дидье Леконта Исвечина, который скончался в 2005 году, оказалось трое детей.

По данным межевания 2022 года, особняк должны унаследовать именно они. Участниками иска были турецкое Казначейство, Главное управление фондов, российская сторона и сами наследники дипломата. Претензии турецких ведомств и РФ на здание были отклонены судом на основании анализа документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права.

В итоге суд вынес решение в пользу наследников Исвечина. Нынешняя стоимость виллы оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

