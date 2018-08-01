Суд оставил под арестом экс-замминистра культуры Пирумова

1 августа, 14:05
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, обвиняемых в хищении денег на реконструкцию Эрмитажа.
"Суд постановил: решение Басманного районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – цитирует судью Людмилу Смолкину РИА Новости.
В процессе участвовал только Пирумов, он общался с судом с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО-1 "Матросская тишина". Ранее обоим обвиняемым продлили арест до 16 октября. Защита попросила суд перевести Пирумова и Колесникова под домашний арест.
По мнению адвоката экс-замминистра Федора Куприянова, обвинение не представило достаточных доказательств вины и необходимости ареста. Пирумов готов сотрудничать со следствием и отвечать на любые вопросы, подчеркнул защитник.
"За два с половиной месяца, что я нахожусь под стражей, я ни разу не был допрошен по существу, следствие со мной не ведет никаких действий. Зачем тогда держать человека под стражей? У меня есть только один ответ – чтобы замучить и запытать", – отметил Пирумов.
Следователь попросил оставить решение суда первой инстанции неизменным, назвав доводы защиты безосновательными.
18 мая суд арестовал экс-замминистра культуры Григория Пирумова по обвинению в мошенничестве на сумму не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа. По этому же делу заключен под стражу руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Еще одним фигурантом стал экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, которого арестовали заочно. Он объявлен в розыск.
Отмечалось также, что Эрмитаж заявил иск о компенсации более 856 миллионов рублей по этому делу. Размер требований музея ранее определил арбитражный суд.
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