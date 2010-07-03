Главу московского отдела СК на транспорте арестовали до 30 июля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресненский районный суд столицы арестовал до 30 июля главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) СК РФ Дмитрия Коровина, обвиняемого по делу о взятке, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило о заключении обвиняемого под стражу на два месяца.

Уголовное дело, помимо Коровина, возбуждено против подчиненного ему следователя и адвоката адвокатской палаты Крыма. Всем троим предъявлено обвинение по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

По данным следствия, должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела. За выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела был передан миллион рублей. Деньги получил адвокат, после чего средства распределили на всех участников сговора.

30 мая фигурантов дела задержали следователи ГСУ СК России по Москве и сотрудники УФСБ по Москве и Московской области.