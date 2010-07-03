Главу Московского следственного отдела на воздушном транспорте обвиняют во взятке

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Главе Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) СК РФ Дмитрию Коровину, его подчиненному следователю и адвокату, предъявили обвинение в получении взятки в миллион рублей, сообщает ТАСС.

Следователи просят Пресненский районный суд Москвы арестовать обвиняемых на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Вместе с Коровиным по делу проходят Александр Ашурков и Алексей Невзоров.

По данным следствия, должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Крыма, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела. За выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела был передан миллион рублей. Деньги получил адвокат, после чего средства распределили на всех участников сговора.