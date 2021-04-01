У экс-прокурора Раменского потребовали изъять недвижимость на сумму свыше 749 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Генпрокуратура РФ потребовала изъять в доход государства имущество бывшего прокурора Раменского округа Московской области Константина Томбулова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Итоги антикоррупционной проверки показали, что с 2000 по 2018 год Томбулов работал в органах прокуратуры и Следственного комитета. За этот период он приобрел 268 объектов недвижимости на сумму свыше 749 миллионов рублей.
Бывший прокурор покупал земельные участки, дома, квартиры и другие помещения, после чего регистрировал их на родственников и доверенных лиц. При этом совокупный доход семьи Томбулова составлял всего 12 миллионов рублей.
"Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют", – сообщили в ведомстве.
Ранее в Генпрокуратуре оценили масштабы коррупции в России в 2021 году. По информации ведомства, в январе – феврале 2021 года количество преступлений, связанных с коррупцией, увеличилось на 11,8% – с 6,3 до 7,1 тысячи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: