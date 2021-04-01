У экс-прокурора Раменского потребовали изъять недвижимость на сумму свыше 749 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генпрокуратура РФ потребовала изъять в доход государства имущество бывшего прокурора Раменского округа Московской области Константина Томбулова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Итоги антикоррупционной проверки показали, что с 2000 по 2018 год Томбулов работал в органах прокуратуры и Следственного комитета. За этот период он приобрел 268 объектов недвижимости на сумму свыше 749 миллионов рублей.

Бывший прокурор покупал земельные участки, дома, квартиры и другие помещения, после чего регистрировал их на родственников и доверенных лиц. При этом совокупный доход семьи Томбулова составлял всего 12 миллионов рублей.

"Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют", – сообщили в ведомстве.

Ранее в Генпрокуратуре оценили масштабы коррупции в России в 2021 году. По информации ведомства, в январе – феврале 2021 года количество преступлений, связанных с коррупцией, увеличилось на 11,8% – с 6,3 до 7,1 тысячи.