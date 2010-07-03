Суд приговорил бизнесмена к семи годам колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил предпринимателя Георгия Фомченкова к семи годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает Агентство "Москва".
Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, так как маркировано грифом "совершенно секретно". Судья огласил только вводную и резолютивную части приговора.
Фомченков – четвертый фигурант уголовного дела о госизмене сотрудников ФСБ. Московский окружной военный суд ранее приговорил к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей бывшего руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова.
14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 тысяч рублей получил бывший глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. До 2006 года он работал в правоохранительных органах. Дело в отношении майора ФСБ Дмитрия Докучаева выделено в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что полковник Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По данным следствия, они передали ФБР секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу Врублевского, которого в США считают киберпреступником. На продаже гостайны им удалось заработать 10 миллионов рублей.
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