Суд приговорил бизнесмена к семи годам колонии по делу о госизмене

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд приговорил предпринимателя Георгия Фомченкова к семи годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает Агентство "Москва".

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, так как маркировано грифом "совершенно секретно". Судья огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Фомченков – четвертый фигурант уголовного дела о госизмене сотрудников ФСБ. Московский окружной военный суд ранее приговорил к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей бывшего руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова.

14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 тысяч рублей получил бывший глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. До 2006 года он работал в правоохранительных органах. Дело в отношении майора ФСБ Дмитрия Докучаева выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что полковник Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По данным следствия, они передали ФБР секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу Врублевского, которого в США считают киберпреступником. На продаже гостайны им удалось заработать 10 миллионов рублей.