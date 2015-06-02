Служба судебных приставов проведет день открытых дверей в ЦАО

Служба судебных приставов 9 июня проведет день открытых дверей. Все желающие с 14.00 до 20.00 смогут задать интересующие вопросы судебным приставам и узнать о тонкостях их работы, сообщает сайт Центрального округа столицы.

Встречи пройдут в Пресненском, Замоскворецком и Тверском районах (Часовая улица, дом 28), а также можно будет прийти по адресу: 1-й Коптельский переулок, дом 14/16, строение 2 – там располагаются отделы службы Таганского, Басманного, Мещанского и Хамовнического районов.

В конце минувшей недели в Москве прошли квалификационные тесты для судебных приставов. В рамках тестов 29 мая определили пять лучших. Для того чтобы пройти соревнования, нужно было стать лучшим в сложных испытаниях – беге на длинную дистанцию, рукопашном бое, а также во время прохождения огненно-штурмовых полос.