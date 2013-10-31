Максиму Закутайло предъявлено обвинение в окончательной редакции

Максиму Закутайло главным военным следственным управлением Следственного комитета России предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, растрате вверенного ему имущества и пособничестве в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, сообщает пресс-служба СКР.

Накануне, 30 октября, Закутайло был отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, Следственный комитет возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества при продаже недвижимости, акций и земельных участков, принадлежащих ОАО "Оборонсервис", подконтрольного Минобороны России.

Общий ущерб от мошенничества превысил 3 миллиарда рублей.

Ссылки по теме Фигурант дела "Оборонсервиса" отпущен из СИЗО под подписку о невыезде



Одним из обвиняемых по этому делу проходит бывший глава "Окружного материального склада Московского округа ВВС" Максим Закутайло. Правоохранительным органам удалось выявить его соучастие в реализации подведомственного имущества.

Санкцию на арест Максима Закутайло и его жены Екатерины Сметановой Хамовнический суд Москвы выдал 1 ноября 2012 года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Впоследствии срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

Арестованный отказывался сотрудничать со следствием и свою вину не признавал. Однако позже изменил свое решение. В результате 30 октября ему изменили меру пресечения.