Французские студенты раздавали в Москве блины

Московская полиция задержала французских студентов, раздававших блины. Три дня Джонатан Бельпер и Венсан Демио кормили всех желающих на углу улицы 1905 года и Шмитовского проезда. За блины с джемом и горячие напитки можно было расплатиться любой суммой, если угощение понравилось. По словам муниципального депутата Пресненского района Елены Ткач, блины могли быть опасны.

"Инициатива была хорошая, но мы не знаем, из каких продуктов делают эти блины. К тому же у студентов не было медицинских книжек", - рассказала Ткач.

По ее словам, если вы хотите кого-то подобным образом угостить, необходимо иметь сертификат о качестве продуктов, пройти медобследование, получить разрешение на торговлю и зарегистрировать торговую точку. К шашлыкам во дворе эти требования не относятся, отметила депутат.