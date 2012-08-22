Студентам-медикам разрешат работать в больницах

Студентам медицинских вузов могут разрешить работать в больницах до окончания университета. Они могут получить возможность войти в средний или младший персонал больниц.

Как пишут "Известия", Министерство здравоохранения РФ утвердило новые правила допуска к медицинской практике лиц, не завершивших обучение.

Согласно приказу, после третьего курса вуза студенты смогут быть сотрудниками младшей категории: санитарами, сиделками и нянями. После четвертого курса университета юных медиков могут допустить на должности средней категории. Это фельдшеры, медсестры, акушеры, стоматологи, зубные техники, лаборанты, физиотерапевты и т. п. Кроме того, после четвертого курса студент сможет стать фармацевтом, то есть его могут допустить к изготовлению лекарств.

Вместо диплома медики, решившие работать после 3-4 курсов, будут получать так называемый документ о допуске. Его будет выдавать специальная комиссия. В нее войдут представители медвуза, организаций среднего медицинского и фармацевтического образования, территориальных органов Минздрава и Росздравнадзора, а также ведущие специалисты здравоохранения и медицинской науки.

После представления всех документов в комиссию студент должен будет пройти три этапа экзамена: тесты, оценку практических навыков и собеседование. Если испытуемый получит "двойку", то пересдать экзамен он сможет не раньше чем через три месяца после последней попытки.

Если же студент сможет успешно пройти все испытания, он на пять лет получит документ о допуске к медицинской или фармацевтической деятельности. По истечении этого срока необходимо будет заново подтверждать квалификацию.