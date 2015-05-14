Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2015, 15:30

Общество

Повара-студенты продемонстрировали кулинарное мастерство

Повара-студенты приняли участие в конкурсе "Московские мастера"

Студенты техникумов в Зеленограде продемонстрировали кулинарное мастерство, сообщает телеканал "Москва 24". Там прошел финал конкурса "Московские мастера".

У 14 поваров было 2,5 часа, чтобы приготовить два блюда из одинакового набора продуктов. Им нужно было приготовить холодную закуску из индейки и горячее из рыбы. Городской конкурс, цель которого повысить качество профессиональной подготовки выпускников техникумов, проводится уже в 17 раз.

студенты конкурсы повара

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика