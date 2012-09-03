Абитуриентам готовят льготы за будущую работу в регионах

03 сентября 2012, 18:48
В Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект, в котором предлагается зачислять в вузы вне конкурса тех успешных абитуриентов, которые согласны отработать не менее двух лет по специальности по направлению учебного заведения. Инициатором нововведения стал депутат ЛДПР Сергей Иванов.
В России острая нехватка специалистов на уровне районных центров и муниципальных образований. Основная причина в том, что выпускники вузов предпочитают искать работу в крупных городах, либо трудятся не по специальности.
"Существующая конкурсная система зачисления, уровень преподавания, подготовки учеников в районных центрах и сельской местности не дает преимуществ ученикам при поступлении в вуз, хотя именно эти специалисты в будущем с высокой долей вероятности возвращаются на прежнее место жительства и работают там по специальности", - цитирует РИА Новости Сергея Иванова.
Согласно внесенному законопроекту, абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены, будут зачислять вне конкурса, если они согласятся отработать два года по полученной специальности по направлению вуза.
"Это позволит обеспечить трудовыми ресурсами районы, испытывающие нехватку кадров и, в какой-то мере окупит вложенные бюджетные средства в обучение специалистов", - пояснил в пояснительной записке к законопроекту парламентарий.
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