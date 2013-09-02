Почти 150 человек дополнительно зачислено на бюджетное отделение в МГУ

В Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на бюджетную основу в 2013 году зачислили 140 студентов сверх отведенной нормы, сообщил в понедельник ректор МГУ Виктор Садовничий.

"С каждым годом у нас все сильнее и сильнее наборы первокурсников. Мы зачисляем большое количество победителей олимпиад. Результаты ЕГЭ также улучшаются. Это говорит о том, что мы на правильном пути", - отметил Садовничий, выступая на "Дне первокурсника" в МГУ.

В МГУ весь день проходят торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.

Ранее в понедельник ректор ведущего вуза России сообщил, что в МГУ к 2020 году построят научно-технологический комплекс "Воробьевы горы", где будут расположены лаборатории и жилые корпуса, а также музей и спортивный центр. Инвестор проекта уже найден. Осуществление первой части программы - строительства общежитий на 5 тысяч мест - начнется в самое ближайшее время.

Здание будет заложено к югу от Ломоносовского проспекта. Заселение студентов в новое общежитие планируется через два года.