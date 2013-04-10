Строители нашли снаряд времен войны на западе столицы

На одной из столичных строек нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. 9 апреля его обнаружили рабочие во время земельных работ возле дома номер 30 по Мичуринскому проезду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, полицейские оцепили место происшествия и вызвали саперов, которые вывезли и обезвредили взрывное устройство.

Отметим, что снаряды времен войны находят в Москве регулярно. Так, 4 апреля жителей дома в ЮВАО эвакуировали из-за мины, найденной неподалеку при проведении земляных работ. А 7 февраля снаряд нашли во время ремонта у одного из домов по 2-ому Белокаменному проезду.