Строительство бетонной пирамиды на Новорижском шоссе займет около двух лет

Фото: Агентство "Москва"

Бетонную пирамиду на Новорижском шоссе построят через два года, сообщил инженер Александр Голод.

"Сейчас я ищу партнера или бизнес-партнера под этот проект. Так, проектирование пирамиды идет, планируется ее сделать высотой 70–100 метров", – цитирует Голода Агентство "Москва". По его словам, строительство должно начаться в 2019 году. Если высота конструкции будет 70 метров, то ее удастся завершить в половину срока.

Конструкция будет похожа на египетские пирамиды, добавил инженер. Ее планируют покрыть кварцевым песком, цвет объекта будет желтовато-белым.

Ранее на шоссе стояла пирамида высотой 44 метра, она была разрушена ураганом в мае 2017 года. На ее месте возвели временную конструкцию высотой 14 метров.

Изначально пирамида появилась в 1999 году. Голод утверждает, что она обладает особыми свойствами, влияющими на энергетику. В оккультизме считается, что сооружения могут накапливать биоэнергию, существование которой не доказано наукой. Ученые проект не признают.