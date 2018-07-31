Строительство бетонной пирамиды на Новорижском шоссе займет около двух лет

31 июля, 13:27
Фото: Агентство "Москва"
Бетонную пирамиду на Новорижском шоссе построят через два года, сообщил инженер Александр Голод.
"Сейчас я ищу партнера или бизнес-партнера под этот проект. Так, проектирование пирамиды идет, планируется ее сделать высотой 70–100 метров", – цитирует Голода Агентство "Москва". По его словам, строительство должно начаться в 2019 году. Если высота конструкции будет 70 метров, то ее удастся завершить в половину срока.
Конструкция будет похожа на египетские пирамиды, добавил инженер. Ее планируют покрыть кварцевым песком, цвет объекта будет желтовато-белым.
Ранее на шоссе стояла пирамида высотой 44 метра, она была разрушена ураганом в мае 2017 года. На ее месте возвели временную конструкцию высотой 14 метров.
Изначально пирамида появилась в 1999 году. Голод утверждает, что она обладает особыми свойствами, влияющими на энергетику. В оккультизме считается, что сооружения могут накапливать биоэнергию, существование которой не доказано наукой. Ученые проект не признают.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: