Объекты недвижимости на юго-востоке Москвы изымут для строительства путепроводов через МЖД

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Более 10 объектов недвижимости на юго-востоке столицы будут изъяты у правообладателей для государственных нужд. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, речь идет о строительстве многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направления Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Отмечается, что изъятию подлежат 14 объектов недвижимости, среди которых два земельных участка и 12 нежилых зданий.

Ранее сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство надземного пешеходного перехода между станцией МЦК Крымская и ТРЦ "РИО".

Кроме того, станцию МЦК Крымская соединят со станцией "Севастопольский проспект" Коммунарской линии метро. Открытие станции метро планируется в 2023 году.

В 2019 году продолжится интеграция МЦК с железной дорогой. В следующем году появится пересадка между платформой НАТИ МЖД и станцией МЦК Лихоборы. Дополнительные переходы построят в районе станций МЦК Бульвар Рокоссовского, Локомотив и Верхние котлы.