Комплекс "Федерация" в "Москва-Сити" введен в эксплуатацию

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Многофункциональный комплекс "Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити" получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает Агентство "Москва"

"Мосгосстройнадзор проверил соответствие всех систем критериям энергоэффективности, безопасности, экологическим нормам, проинспектировал качество монолитных конструкций и фасадного остекления, работу инженерных систем и другое.

По результатам проверки 19 декабря комплексу выдали заключение о том, что здание соответствует требованиям технических регламентов, нормативным актам и проектной документации.

"Москва-Сити" стал крупным деловым районом города. Он предназначен для работы, временного и постоянного проживания, отдыха, досуга, развлечений, занятий спортом. В "Москва-Сити" создано свыше 55 тысяч рабочих мест.

В "Сити" работают более 1,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, включая 133 магазина одежды, 113 ресторанов, 20 продуктовых магазинов, 19 салонов красоты, 19 магазинов электроники, 15 аптек, 10 фитнес-клубов, 7 клиник, 7 химчисток, 4 места для досуга с детьми и многое другое. В башнях разместились 6 гостиниц и 3 хостела, включая самый высокий в мире хостел на 43 этаже делового комплекса "Империя".