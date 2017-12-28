Комплекс "Федерация" в "Москва-Сити" введен в эксплуатацию

28 декабря, 10:36
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
"Мосгосстройнадзор проверил соответствие всех систем критериям энергоэффективности, безопасности, экологическим нормам, проинспектировал качество монолитных конструкций и фасадного остекления, работу инженерных систем и другое.
По результатам проверки 19 декабря комплексу выдали заключение о том, что здание соответствует требованиям технических регламентов, нормативным актам и проектной документации.
"Москва-Сити" стал крупным деловым районом города. Он предназначен для работы, временного и постоянного проживания, отдыха, досуга, развлечений, занятий спортом. В "Москва-Сити" создано свыше 55 тысяч рабочих мест.
В "Сити" работают более 1,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, включая 133 магазина одежды, 113 ресторанов, 20 продуктовых магазинов, 19 салонов красоты, 19 магазинов электроники, 15 аптек, 10 фитнес-клубов, 7 клиник, 7 химчисток, 4 места для досуга с детьми и многое другое. В башнях разместились 6 гостиниц и 3 хостела, включая самый высокий в мире хостел на 43 этаже делового комплекса "Империя".
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