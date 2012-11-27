В ЦАО построят почти 250 тысяч квадратных метров жилья

27 ноября 2012, 15:29
По итогам 2012 года на территории Центрального округа столицы власти планируют построить почти 250 тысяч квадратных метров жилья. В то же время в ЦАО сделан капремонт конструктивных элементов в 201 многоквартирном доме, косметический ремонт - в 1,088 тысяче подъездов, в 298 домах полностью завершен ремонт фасадов.
"По итогам года запланировано строительство почти 250 тысяч квадратных метров, что составляет 14 жилых домов, три из которых будут построены за счет города. Из запланированных 42 тысячи квадратных метров уже введены. Что касается сноса домов, то из шести снесли уже пять домов на территории округа", - заявил префект ЦАО Сергей Байдаков.
Помимо этого, в округе выполнен капитальный ремонт 23 тысяч квадратных метров дорог, а на 156 объектах городского хозяйства установлены специализированные столбики, уточняет РИА Новости.
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