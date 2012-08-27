27 августа 2012, 17:24Город
На стройках в новой Москве обнаружили более 1,6 тыс. нарушений
В ходе проверки, которая прошла со второго июля по 24 августа, на территории новой Москвы выявили одну тысячу 659 нарушений в сфере строительства, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Комиссия посетила 703 объекта в Новомосковском и Троицком округах. Больше всего нареканий вызвало отсутствие культуры строительного производства, а также качество выполняемых работ.
Кроме того, обнаружено несоответствие рабочей документации утвержденному проекту, ненадлежащий контроль за выполняемыми работами, несоблюдение организационно-правового порядка, нарушения требований пожарной безопасности и требований по обеспечению охраны окружающей среды.
Виновные юридические и должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Общая сумма выписанных штрафов составила четыре тысячи 478 рублей.
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