Власти Москвы предложат новый участок для съемок "Дома-2"

27 июля, 12:08
Фото: ТАСС/Юрий Самолыго
Столичные власти предложат новый участок правообладателю площадки для съемок "Дома-2" в течение двух месяцев, сообщил первый замруководителя департамента развития новых территорий Валерий Шкуров.
"Вопрос предстоящего изъятия земельного участка, принадлежащего компании "ЕТК-Инвест" и используемого для размещения съемочной площадки реалити-шоу "Дом-2", вызвал интерес СМИ. ООО "ЕТК-Инвест" извещено о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем подбора и предоставления компенсационного земельного участка", – цитирует чиновника Агентство "Москва". По его словам, правообладатель уже заявил, что хочет получить новый участок. Его подберут в течение двух месяцев.
Шкуров добавил, что в строительство дороги, которая пройдет через изымаемый участок заложено в Генплане Москвы. Трасса обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и города Московский доступом к станциям метро "Саларьево" и "Филатов луг". По дороге также можно будет добраться до радиальных автомобильных дорог Московский – Сосенки и Солнцево – Бутово – Видное.
Маршрут трассы выбрали еще в рамках предпроектной проработки, она идет в обход населенных пунктов, чтобы избежать сноса жилых строений, подчеркнул чиновник. Он добавил, что дорогу постоят в 2018–2021 годах.
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