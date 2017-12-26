Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Решение о строительстве Юго-Восточной хорды могут принять к осени 2018 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас такой проект есть в планах, сейчас мы планируем дороги на период через три года. То есть на три года у нас уже все расписано", – цитирует слова Хуснуллина Агентство "Москва". "На следующий же период появилось предложение в районе Печатники, так как там большая промзона с большим объемом стройки и транспорта там не хватает, запустить вот эту Юго-Восточную хорду", – пояснил заммэра.

Как отметил Хуснуллин, строительство Юго-Восточной хорды осложняет характер местности, где проходит Москва-река и ряд железнодорожных веток. По словам заммэра, вопрос о строительстве хорды планируют вынести на обсуждение в первой половине 2018 года. "Конкретное решение будет принято летом – в начале осени следующего года", – добавил Хуснуллин. Протяженность хорды составит примерно 18–20 километров, уточнил он.