26 декабря, 14:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Решение о строительстве Юго-Восточной хорды могут принять к осени 2018 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"У нас такой проект есть в планах, сейчас мы планируем дороги на период через три года. То есть на три года у нас уже все расписано", – цитирует слова Хуснуллина Агентство "Москва". "На следующий же период появилось предложение в районе Печатники, так как там большая промзона с большим объемом стройки и транспорта там не хватает, запустить вот эту Юго-Восточную хорду", – пояснил заммэра.
Как отметил Хуснуллин, строительство Юго-Восточной хорды осложняет характер местности, где проходит Москва-река и ряд железнодорожных веток. По словам заммэра, вопрос о строительстве хорды планируют вынести на обсуждение в первой половине 2018 года. "Конкретное решение будет принято летом – в начале осени следующего года", – добавил Хуснуллин. Протяженность хорды составит примерно 18–20 километров, уточнил он.
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