Квартал пятиэтажек на севере Москвы реконструируют в 2018 году

Окончание реконструкции микрорайонов 1 и 2 в районе Левобережный у метро "Речной вокзал" перенесено на 2018 год.

На месте 26 сносимых пятиэтажек площадью 144 тысячи кв. метра планируется построить жилье с общей площадью квартир свыше 300 тысяч квадратных метров; помещения для детских садов, гаражи и магазин.

"Изначально комплексную реконструкцию планировалось завершить еще в 2010 году, но до сих пор не переселены все жители ветхих пятиэтажек, подлежащих сносу. Согласно новому постановлению, процесс переселения должен завершиться до конца 2013 года", - заявили "Интерфаксу" в мэрии.

Столичный градоначальник Сергей Собянин уже подписал постановление о продлении сроков реконструкции микрорайонов, расположенных между Ленинградским шоссе, улицами Смольная, Беломорская и Фестивальная.

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