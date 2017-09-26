Метро в Мытищи придет после 2019 года

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Столичные власти планируют начать строительство метро в подмосковные Мытищи не раньше 2019 года. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Строить метро в Мытищи план есть, но эта перспектива уходит за 2019 год", – сказал чиновник. По его словам, до Мытищ протянут Калужско-Рижскую линию от станции "Медведково" и построят две станции: "Челобитьево" и "Мытищи".

Глава департамента строительства признался, что над этим вопросом правительство Москвы работает с 2011 года, но продление линии связано с решением сложных вопросов с правительством Московской области, связанных прежде всего с освобождением земельных участков. "Эта территория другого субъекта Федерации – Московской области, возникает много вопросов, в том числе и по земле", – отметил Бочкарев.

Он также сообщил, что в следующем году планируется построить 16 новых станций, 37,8 км линий метрополитена.

Фото: проект станции "Нижегородская улица"

В 2018 году на карте Москвы появится новая ветка – Кожуховская протяженностью 18,6 км. На ней разместится девять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская улица", "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

На 12 км продлится Сокольническая линия от станции "Саларьево". Метро придет в поселок Коммунарка в Новой Москве. Между "Саларьево" и конечной станцией "Столбово" будут расположены три станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховская".

"Большая Москва": третий пересадочный контур

Продолжится строительство третьего пересадочного контура (ТПК). Планируется построить северо-восточный участок нового кольца от станции "Авиамоторная" до станции "Лефортово" длиной 5,3 км с размещением одной станции – "Лефортово". Откроется также станция "Нижняя Масловка" – продолжение ТПК от станции "Петровский парк" на 1,9 км.

Замкнется северное полукольцо в 2019 году. От станции "Нижняя Масловка" до "Лефортово" построят четыре станции: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка" и "Рубцовская".

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Стахановскими темпами, всего за год департамент строительства обещает построить станцию "Беломорская" – северное продолжение Замоскворецкой линии. Она будет располагаться между "Речным вокзалом" и станцией "Ховрино", которую планируют открыть до конца этого года.

"Станцию "Беломорская" закончим в следующем году, а начали, напомню, в этом. Станция сложная, нужно вырыть котлован глубокого заложения. Наша задача возвести сейчас конструкции станции, чтобы запустить движение до станции "Ховрино". Оснащением будем заниматься потом, во время движения поездов", – пояснил Андрей Бочкарев.

По его словам, таким образом делали станцию "Спартак". "Конструкции станции "Спартак" были возведены заранее, а затем в течение года мы ее оснащали и проводили отделку", – рассказал глава департамента.

Фото: проект станции "Селегерская"

Андрей Бочкарев также добавил, что в этом году завершатся основные строительно-монтажные работы на участке Люблинско-Дмитровской линии – от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селегерская". На участке протяженностью 6,2 км будет три станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".



Существенно продлят Калининско-Солнцевскую линию от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" - на 15, 3 километров. На ветке разместится семь станций: "Мичуриснкий проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". Однако движение для пассажиров откроется здесь в следующем году.

До нового года пассажиры поедут по третьему пересадочному контуру от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" с остановками: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".