Реконструкция музтеатра Александра Градского завершится к концу года

Реконструкция главного здания Московского театрально-концертного музыкального объединения под руководством Александра Градского и возведение пристройки к нему завершится к концу году, информирует пресс-служба столичного департамента строительства.

Объект располагается по адресу: ул. Коровий Вал, дом 3, стр.1.

На первом этаже здания располагаются помещения входной театральной группы и многофункциональный зрительный зал с амфитеатром и балконами на 500 мест. На втором – комнат отдыха для артистов, звукоаппаратной и светопроекционной.

На третьем этаже планируется устройство танцевального зала с эстрадой и кулуарами (клубной части), уточнили в ведомстве.

Сейчас завершаются строительно-монтажные работы по возведению пристройки, в которой разместится кабинет директора, артистические, кухни, складские помещения и кафе.