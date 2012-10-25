В Южном Бутове разработают проект жилой застройки

Московские власти объявили открытый конкурс на разработку проекта планировки функциональной зоны № 2 в районе Южное Бутово, говорится на сайте столичного Стройкомплекса.

"Общая площадь территории составляет почти 79 га. Проектируемый участок ограничен улицей Брусилова, функциональной зоной № 3, проектируемым проездом № 733 и Варшавским шоссе", - говорится в сообщении.

Согласно техзаданию, победителю конкурса необходимо сформировать адресный перечень аварийных и ветхих домов, определить участки под строительство новых объектов, в том числе жилых зданий с размещением на первых этажах квартир для инвалидов-колясочников.

На эти цели из городского бюджета выделят более 10,9 млн рублей. Исполнитель госконтракта должен в течение 410 дней с момента заключения договора подготовить проект планировки данной территории.