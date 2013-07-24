В подмосковном Пущино построят завод по производству инсулина и генномодифицированных препаратов. Об этом заявил врио губернатора Московской области Андрей Воробьев.

Строительство предприятия начнется в апреле 2014 года, объем инвестиций составит примерно 500 млн долларов.

По словам Воробьева, смысл проекта заключается в производстве 500 кг чистого инсулина, что вдвое превышает потребности в этом препарате в России, а значит, завод сможет экспортировать продукцию.

Создание крупной российской корпорации, производящей инсулин, поможет обеспечить конкуренцию и сделать инсулин доступным для большего числа россиян, передает ИТАР-ТАСС.

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