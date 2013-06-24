Церковь высотой 54 метра построят в Митино

В Митино построят церковь высотой 54 метра. Участок по по адресу: улица Митинская, вл. 11 был включен в программу строительства двухсот православных храмов, информирует пресс-служба стройкомплекса Москвы.

В состав комплекса войдет каменный собор, деревянный храм-часовня, хозяйственные корпуса и дом причта, в котором организуют лекторий, воскресную школу, учебные мастерские детского творчества, а также детский сад с группой продленного дня. Площадь семикупольного храма составляет больше 3,3 тысячи квадратных метров.

Отметим, до конца 2013 года в Москве будет построено еще 15 храмов шаговой доступности.