Начался монтаж фасадов дома по программе реновации на улице Петра Романова

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
К монтажу фасадов жилого дома по программе реновации приступили в Южнопортовом районе. Там уже закончены монолитные работы, передает Агентство "Москва" заявление представителей департамента строительства столицы.
Планируется, что дом введут в эксплуатацию в следующем году. Он располагается по адресу: улица Петра Романова, владение 18.
Данный жилой дом является двухсекционным 12-этажным. Постройка здания осуществляется по индивидуальному проекту. Архитектурный облик формируется системой вентилируемых фасадов бежевого оттенка с комбинированной отделкой из бетонной плитки.
Всего здесь появится 187 квартир (однокомнатных – 34, двухкомнатных – 134, трехкомнатных – 19). При этом три квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан.
Отмечается, что первый этаж дома сделают нежилым, где разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения.
Новостройка будет оборудована автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, системами охраны входа в здание. Для автомобилистов предусмотрят одноэтажную подземную парковку.
Ранее сообщалось, что строительство дома по программе реновации планируют завершить в ЮЗАО до конца года.
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