В новостройках Новой Москвы выявлено почти 200 нарушений

Специалисты Стройкомплекса столицы с 11 по 17 октября 2012 года проверили ход строительства 36 объектов, расположенных на территории Новой Москвы. По итогам проверок выявлено 196 нарушений, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"По качеству работ выявлено 71 нарушение, по культуре строительного производства - 53. Среди других нарушений: ненадлежащее ведение строительного контроля, несоответствие рабочей документации утвержденному проекту, несоблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

В отношении виновных юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафов на сумму 1 млн 420 тысяч рублей.